Фото: «Единая Россия», Ямал

В Новом Уренгое семье мобилизованного горожанина заменили пластиковые окна в квартире. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

С соответствующей просьбой горожанка обратилась в городской штаб #МыВместе. Женщина рассказала, что каждый год зимой в квартире очень холодно, из окон постоянно дует, поэтому двое ее детей постоянно простужаются.

В итоге один из предпринимателей откликнулся на обращение. Он приобрел пластиковые окна в одну из комнат и помог с их монтажом.

- Я живу в этой квартире уже пять лет, окна были от застройщика. Я не ожидала, что мне помогут так быстро. Большое спасибо за отзывчивость, за такое доброе отношение. Специалисты приехали ко мне, сделали замеры, а через две недели уже пришли устанавливать новые пластиковые окна, - прокомментировала Ирина.

Напоминаем, что штаб #МыВместе координирует работу с семьями мобилизованных. Поступающие просьбы решаются оперативно: партийцы и волонтеры штаба помогают родственникам участников СВО с ремонтом, сборке мебели, сопровождении ребенка на занятия и прочее.