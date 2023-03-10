Харампур отметит 90-летие спортивными состязаниями и дефиле в национальной одежде

Фото: администрация Пуровского района

Деревня Харампур готовится отпраздновать сразу два важных мероприятия: «День оленевода» и 90-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе Пуровского района.

По словам организаторов, мероприятия обещает быть ярким и запоминающимся. В программе - состязания в национальных видах спорта, конкурс-дефиле национальной одежды, а также концерт с выступлением творческих и фольклорных коллективов.

Также гостям обещают колоритную атмосфера Крайнего Севера и традиционные блюда из арктических продуктов.

Праздник начнется 11 марта в 9:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Харампуре открылась детская площадка с качелями и каруселями.