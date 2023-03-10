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НовостиЗдоровье10 марта 2023 9:24

На Ямале 10 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 82 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 82 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 180.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, выздоровели 98 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 10 311 человек с COVID-19, госпитализировано 1 643 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 398 867 случаев. Излечились от коронавируса 14 663 жителя, а 44 - скончались.