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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:16

За несколько дней жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам за несколько дней почти 3 миллиона рублей

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам за несколько дней почти 3 миллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1953 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на ее имя хотят взять кредит и выполнила все, что ей велели аферисты.

- Установлено, что заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, он убедил женщину перевести ему 2 миллиона 889 тысяч рублей. Эту сумму северянка перечислила в течение нескольких дней, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымчанка повелась на распространенную схему обмана и перевела мошенникам более двух миллионов рублей.