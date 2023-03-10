В Салехарде вынесли приговор мужчине, который 10 лет назад убил друга и продал его квартиру

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В Салехарде осудили мужчину, совершившего преступление десять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в 2013 году обвиняемый, ранее уже имевший проблемы с законом, проживал в квартире своего друга. В какой-то момент межу мужчинами завязалась ссора, закончившаяся трагедией. Злоумышленник, будучи нетрезвым, жестоко избил приятеля, а затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха. Тело бывшего товарища он отвез на автомобиле в заброшенный дом на берегу реки, а сам остался проживать в его квартире, - рассказали в ведомстве.

Спустя время, убедившись, что убитого никто не разыскивают, он взял его паспорт и вклеил в документ свою фотографию, а затем выдал себя за погибшего и продал квартиру.

В 2021 году правоохранители узнали о совершенном мошенничестве и привлекли мужчину к уголовной ответственности по ч. 4 ст.159 УК РФ. Тогда суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и одному месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Также в ходе следствия были установлены обстоятельства исчезновения хозяина квартиры, а вскоре обнаружены останки его тела. Осужденный всячески отрицал свою причастность к убийству, но это была напрасно. Следователи собрали достаточно доказательства, чтобы мужчину признали виновным.

В итоге суд, на основании вердикта присяжных, признал афериста виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и отправил его в колонию строгого режима на 17 лет.