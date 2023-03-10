Директора «Тазагрорыбпром» отстранили от работы за регулярную задержу зарплаты сотрудникам

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Генерального директора ООО «Тазагрорыбпром», любившего не выплачивать людям зарплату, отстранили от работы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Первый раз директор задолжал 250 сотрудникам более 12 миллионов рублей. Эти деньги он должен был выплатить людям в качестве зарплаты за ноябрь 2022 года. А затем, с января по февраль 2023 года, люди не получили причитающиеся им по закону 5,8 миллиона рублей.

В связи с этим районный прокурор возбудил в отношении руководителя организации административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) и направил его в суд на рассмотрение.

В итоге руководителя дисквалифицировали сроком на один год.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе повысят зарплату работникам сферы молодежной политики, туризма и детского отдыха.