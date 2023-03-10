Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Благодаря Ямалу в Волновахе восстанавливают храм. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На данный момент у храма утеплены стены и перегородки, установлены новые окна и двери, заменен трубопровод. Объект готов ровно наполовину.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Внутри строители монтируют отопление, электрику и слаботочные системы, восстанавливают лестницы, бетонируют пол и красят стены. Снаружи идут работы по устройству кирпичной кладки купола, также специалисты шпаклюют, утепляют и штукатурят наружные стены фасада.

Сейчас идет процесс согласования эскиза росписи храма.

Напоминаем, что Ямал восстановил в Волновахе уже множество объектов. Это школа, корпуса железнодорожной больницы, дом культуры, общежитие и училище.