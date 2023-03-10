В Новом Уренгое завершилось строительство многоэтажного дома с квартирами на продажу

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Новом Уренгое готов многоэтажный дом по улице Тундровая с квартирами на продажу. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На данный момент подрядчик полностью завершил все работы, включая благоустройство придомовой территории. А инспекторы Госстройнадзора уже приступили к итоговой проверке многоэтажки.

- Строительство объекта приостанавливалось из-за банкротства первого застройщика. Перед возобновлением работ специалисты провели обследование технического состояния здания, по результатам которого застройщику рекомендовали провести усиление грунта основания. В итоге все предписания были выполнены. А сейчас инспекторы проверяют соответствие всех выполненных работ требованиям проектной документации, - рассказала руководитель службы государственного строительного надзора региона Евгения Таран.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Если в ходе проверки не будет обнаружено недочетов, то застройщик получит заключение о соответствии.

Отметим, что шестиэтажное здание рассчитано на 60 квартир. Все они предназначены под реализацию. При этом большая часть была продана еще на этапе строительства в рамках договоров долевого участия.