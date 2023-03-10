В Надыме откроется выставка о ямальских казаках

Фото: администрация Надымского района

Для жителей и гостей Надыма подготовили выставку «Ямальские казаки». Об это сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ее посетители смогут познакомиться с историей казачества в России, а также узнать, чем занимаются казаки на Ямале в настоящее время.

В экспозицию включены одежда, предметы быта, различное оружие, в том числе времен Великой Отечественной войны, редкие издания Библии, иконы и тексты казачьих песен.

- Информационные материалы с фотографиями, картами, гравюрами передвижной выставки «Казачество на государевой службе», рассказывающие о дислокации казачьих войск в разные периоды становления государства, привезены из фондов Государственного исторического музея Москвы, - прокомментировали в мэрии.

Выставка откроется сегодня, 10 марта, в городском Музее истории и археологии. Она будет работать до 2 апреля.