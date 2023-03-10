На Ямале 10 марта 2023 года потеплеет до 0 градусов, но начнется метель

Погода на Ямале на 10 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 10 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, пройдет снег, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на южный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -16…-21 градус, при прояснении до -26. Днем -6…-11 градусов, по крайнему югу 0...-5.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -17 градусов, днем -11. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: