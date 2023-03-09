Жители Ноябрьска могут зарядиться фруктовым настроением

Фото: администрация Ноябрьска

В предстоящую субботу жители Ноябрьска могут зарядиться позитивом и набраться энергией фруктов. В городе пройдет мероприятие под названием «Фруктово-ягодное ассорти».

«Городской Дворец культуры и кино «Русь» предлагает жителям зарядиться энергией, бодростью и провести эти выходные с пользой, приняв участие в мероприятии «Фруктово-ягодное ассорти», - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте».

В программе - «Фруктовый лабиринт», «Черничный поп-ит», «Яблочный микс», энергичные танцы, вкусные подарки и много других интересных активностей.

Праздник начнется в 11:00 в Ноябрьск-парке. Вход свободный.