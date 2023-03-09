Для бойцов ямальских батальонов доставят технику, гумпомощь и адресные посылки

Фото: Денис Санников, соцсети

Для бойцов ямальских батальонов сформировали очередную колонну с гуманитарной помощью и адресными посылками. Об этом сообщил региональный спецпредставитель по вопросам СВО Денис Санников.

- Большое спасибо неравнодушным людям, организациям, администрациям муниципальных образований, Салехардской епархии, помогавшим в сборе средств, автотранспорта, посылок парням, - произнес спецпредставитель.

Также в состав гуманитарного груза вошли 19 машин. Это грузопассажирские «Газели», «УАЗы», «УРАЛы», «КамАЗ» и другие. Данная техника поможет ямальцам выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

Фото: Денис Санников, соцсети

Отправка транспорта запланирована на сегодня. Выехав из Салехарда, автомобили сделают остановки в Новом Уренгое и Тюмени, откуда заберут уже сформированные грузы.

Завтра Денис Санников снова отправится в зону СВО. В том числе для того, чтобы проконтролировать доставку собранных грузов в подразделения.