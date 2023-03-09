На Ямале 9 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 54 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 54 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 098.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 17 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 12 496 человек с COVID-19, госпитализировано 657 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 388 556 случаев. Излечились от коронавируса 12 536 жителей, а 40 - скончались.