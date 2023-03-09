На Ямале в девяти населенных пунктах строят и модернизируют очистные сооружения

Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО

В девяти населенных пунктах Ямала продолжаются работы по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений. Об этом сообщили в региональном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК.

Так, в первой половине года в Салехарде намерены провести экспертизу проектной документации по реконструкции второго пускового комплекса КОС. Проектно-изыскательские работы по этому объекту выполнялись в прошлом году.

Напоминаем, что реконструкцию первого пускового комплекса в окружной столице завершили в 2020 году. Это позволило направить отток сточных вод с ассенизационного транспорта на биологическую очистку, что привело к значительному улучшению экологической обстановки на реке Васьёган.

- Округ динамично развивается, строятся социальные объекты, вводятся большие площади нового жилья, увеличивается количество потребителей. Перед нами стоит задача - обеспечить очистку стоков до нормативных значений и сократить нагрузку на хрупкую экологию региона, - рассказал глава ведомства Дмитрий Афанасьев.

В итоге специалисты АО «Салехардэнерго» намерены выполнить реконструкцию биореакторов первой и второй ступени, отделения обработки осадка и отделения обеззараживания сточных вод, а еще построить отдельный корпус химико-бактериологической лаборатории.

Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО

Также в планах на 2023 год значатся: продолжение строительства канализационных очистных сооружений (КОС) в Тарко-Сале и Яр-Сале, реконструкция КОС в Лабытнанги, Надыме и Муравленко.

Также продолжаются работы по проектированию КОС в Аксарка и Тазовском, канализации промзоны Ноябрьска. Планируется приступить к проектированию КОС в Кутопьюгане, Уренгое, Самбурге и Мужах.

Кроме того, в 2023 году запланирована замена более 6,5 километра сетей водоотведения.