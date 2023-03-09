Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

В Ноябрьске разыскивают 47-ленюю Анну Моргунову, пропавшую более трех недель назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЯМАЛ».

Последний раз женщину видели 15 февраля, с тех пор о ее местоположении ничего не известно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные.

Была одета: неизвестно.

Сообщить информацию об Анне Моргуновой можно по номеру 112 или телефону горячей линии отряда 8-800-200-71-78.

Напоминаем, что также в Ноябрьске пропал 47-летний Сергей Чалап. Последний раз мужчину видели 26 февраля.