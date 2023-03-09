Работникам «Тазагрорыбпром» снова пришлось выбивать зарплату через суд Фото: Вера Зенина

Прокуратура Тазовского района помогла работникам ООО «Тазагрорыбпром» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что организация задолжала 129 работникам более 5,8 миллиона рублей. Эта сумма накопилась с января по февраль 2023 года, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В итоге, благодаря принятым прокуратурой мерам, задолженность перед работниками полностью погашена.

Напоминаем, что жители региона могут сообщить о невыплате зарплаты напрямую в следственный комитет. Каждый обратившийся гражданин будет услышан.