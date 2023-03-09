Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале появятся еще две тысячи новых уличных светильников. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, в Губкинском поменяют 536 опор и 801 светильник. В Новом Уренгое на новые заменят 317 светильников, в Тазовском районе - 278, а в Пуровском - 272.

Кроме того, освещение впервые появится на участках дорог Лабытнанги - Харп, Салехард - Лабытнанги и на объезде Губкинского.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

А еще строительство линий электроосвещения запланировано на улице Береговая в Лабытнанги, в Харпе - от здания администрации до ж/д вокзала и в квартале Северный. В Новом Уренгое свет зажжется на улицах Таежная, Магистральная и Геологоразведчиков. В Ноябрьске - на дороге к микрорайону Железнодорожников, Центральном проезде третьей промзоны и внутриквартальном проезде к детскому саду «Сказка». В Муравленко освещение появится на подъезде к лыжероллерной трассе, детских площадках на улицах Комсомольской и Губкина, в городском парке и на близлежащих парковках.