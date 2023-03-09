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НовостиПроисшествия9 марта 2023 6:18

В феврале поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» нашел пятерых пропавших, один из них погиб

Двое потерявшихся - несовершеннолетние
Марина Прохорова
Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

За прошедший месяц в поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» поступило пять заявок на поиск пропавших людей, из которых двое - несовершеннолетние. Как итог - четверо северян нашлись живыми, а один, к сожалению, погиб.

Сейчас в списке пропавших числятся девять жителей региона, а также один житель Тюменской области. Любую информацию о них можно сообщить на горячую линию отряда «ЯМАЛ» по телефону 8-800-200-71-78 или 112.

Кроме того, с 1 по 28 февраля инструкторы Школы безопасности провели 9 лекций для 171 ребенка старше 5 лет. Пригласить инструктора можно по вышеуказанному номеру.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что пожилая пара грибников потерялась в лесу под Ноябрьском.