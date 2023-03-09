В Шурышкарском районе режут лед на реке Сыня, что избежать подтопления местности

Фото: администрация Шурышкарского района

Власти Шурышкарского района напомнили жителям села Овгорт о запрете выхода на лед реки Сыня. Дело в том, что с 1 марта там проходят работы по ослаблению прочности льда. Это необходимо для того, что предупредить паводок.

- Ледорезные работы планируется завершить до 20 апреля, - прокомментировали в администрации.

Напоминаем, что такие мероприятия проводятся на ямальских реках ежегодно. Кроме того, в регионе предпринимаются меры, позволяющие избежать паводка на дорогах. Специалисты активно убирают снег за ограждением и на обочинах, занимаются расчисткой водопропускных труб, устраняют деформации и повреждения щебеночного покрытия, восстанавливают неровности проезжей части.