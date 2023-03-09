Пуровские педагоги пройду стажировку в аграрном университете Северного Зауралья

Фото: администрация Пуровского района

Педагоги Пуровского района пройдут стажировку в Государственном аграрном университете Северного Зауралья, расположенном в Тюмени. Соответствующее соглашение подписали глава муниципалитета Антон Колодин и ректор вуза Елена Бойко.

- Администрация района и тюменская агроакадемия с 2021 года развивают совместный проект «Мы выбираем АПК». Десятиклассники школы-интерната из Самбурга обучаются по профилям «ветеринария» и «агроинженерия». Преподаватели вуза в онлайн формате проводят теоретические занятия, выступают научными консультантами проектов учащихся, а еще для школьников организуют выездные экскурсии в университет, - прокомментировали в мэрии.

Таким образом в Год знаний, объявленный на Ямале, сотрудничество с аграрным университетом вышло на новый уровень. Теперь проект «Мы выбираем АПК» будет включать в себя не только профильное обучение детей, но и повышение квалификации педагогов.