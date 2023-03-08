Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья8 марта 2023 8:24

По деревне Мессо в Тазовском районе гуляла росомаха

Местные опубликовали фото опасного хищника
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Честный Тазовский

Фото: Честный Тазовский

Жители деревни Тазовского района ЯНАО встретили… росомаху. Фотографию опаснейшего животного опубликовали в паблике «Честный Тазовский». У пользователей возник спор: как росомаха могла появиться в тундре, если их привычная среда обитания – это тайга.

На самом деле все не так. По словам экспертов, росомаха может обитать во всех тундровых регионах ЯНАО. Специалисты напомнили, что хищников ни в коем случае нельзя прикармливать и тем более играть с ними. Бывали случаи, когда животные нападали на стада ямальских оленеводов.