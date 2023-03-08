По деревне Мессо в Тазовском районе гуляла росомаха

Фото: Честный Тазовский

Жители деревни Тазовского района ЯНАО встретили… росомаху. Фотографию опаснейшего животного опубликовали в паблике «Честный Тазовский». У пользователей возник спор: как росомаха могла появиться в тундре, если их привычная среда обитания – это тайга.

На самом деле все не так. По словам экспертов, росомаха может обитать во всех тундровых регионах ЯНАО. Специалисты напомнили, что хищников ни в коем случае нельзя прикармливать и тем более играть с ними. Бывали случаи, когда животные нападали на стада ямальских оленеводов.