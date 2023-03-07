В Новом Уренгое ЯмалЭкоДом откроется раньше запланированного срока

Фото: Региональный оператор ТКО в ЯНАО

ЯмалЭкоДом откроется в Новом Уренгое раньше запланированного срока - 15 марта. Об этом в соцсетях сообщил региональный оператор по обращению с ТКО.

«Строители завершили работы. Осталось навести уют. Внешне второй в регионе ЯмалЭкоДом как две капли воды похож на первый. А вот в дизайне интерьера есть изменения», - говорится в сообщении.

Например, одна стена выполнена из вторсырья. Жители дома №34 по улице Южная переехали в новые квартиры, а доски с фасада стали частью декора. В остальном все на своих местах.

Пункт приема вторсырья будет встречать гостей сразу на входе. Горожане смогут принести на переработку пластик четырех маркировок, стекло, бумагу, картон, алюминий и отработанные батарейки.

Новоуренгойский ЯмалЭкоДом расположился на площади перед торговым центром «Солнечный».

- Мы уверены, что, как и в Салехарде, ЯмалЭкоДом станет настоящим центром эко-культуры. А прописка рядом с популярным торговым центром этому только поспособствует, - отметил генеральный директор Регионального оператора по обращению с ТКО на Ямале ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко.