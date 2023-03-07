Молодые семьи из Надымского района получили жилищные сертификаты

Фото: администрация Надымского района

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских в торжественной обстановке вручил жилищные сертификаты тринадцати молодым семьям из Надыма, Правохеттинского и Приозерного.

- Друзья, поздравляю вас с этим радостным событием. Пусть в ваших новых домах всегда горит домашний очаг, царят любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу, - обратился к собравшимся управленец.

Напоминаем, что сертификат дает право на получение социальной выплаты, которую можно потратить на покупку или строительства жилья, погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеке.

Всего в этом году жилищные сертификаты получат 99 семей Надымского района.

Добавим, в прошлом году социальная выплата была предоставлена 240 участникам окружных и федеральной программ для молодых семей.