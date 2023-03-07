В Салехарде директор завода ответит за тяжелую травму, полученную сварщиком

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, по вине которого серьезно пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

ЧП произошло 7 декабря 2022 года на территории завода. На электрогазосварщика, выполнявшего сварочные работы, упал металлический лист. В результате случившегося он получил тяжкий вред здоровью.

- Установлено, что директор организации, являясь лицом, ответственным за безопасность сотрудников, пренебрег своими обязанностями, что и стало причиной трагедии, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствие собирает доказательства вины мужчины. Он обвиняется по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).