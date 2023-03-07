В Губкинском спасатели помогли маленькому мальчику снять кольцо, застрявшее на пальце

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В пожарную часть Губкинского поступил необычный вызов, в нем говорилось, что требуется помощь мальчику, который надел кольцо на палец и теперь никто не может его снять. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Вызов поступил сегодня в 12:22. Ребенок надел на палец металлическое кольцо, и родители не могут снять его самостоятельно, - прокомментировали в ведомстве.

Первое, что сделали взрослые - вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики, оценив ситуацию, также поняли, чтоб без помощи спасателей здесь не обойтись.

Пожарные прибыли на место через считанные минуты после получения вызова. При помощи механизированного инструмента они помогли мальчику избавиться от злополучного украшения.

В итоге маленькая история спасения закончилась благополучно для всех - никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги школьник провалился в трехметровый колодец, который забыл огородить подрядчик. Мальчик смог позвонить маме и рассказать о случившемся.