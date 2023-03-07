На Ямале 7 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 32 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 32 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 020.

Выздоровели 43 человека, за весь период - 152 184 выздоровевших. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

На сегодня в России зафиксировано 22 353 291 случай заражения коронавирусом. Погибло уже 396 336 человек. Вылечились от вируса 21 686 422 человека. Россия занимает 10 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.