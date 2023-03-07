Надымчанин, сбивший ребенка, выплатил ему компенсацию в 40 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла местной жительнице взыскать деньги с водителя, сбившего ее дочь. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- В ноябре 2022 года мужчина, находящийся за рулем автомобиля, не справился с его управлением, в результате чего наехал на девочку и причинил ей физическую боль и нравственные страдания, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о взыскании с надымчанина компенсации морального вреда.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, полностью удовлетворив его требования. Мужчину выплатил в пользу ребенка 40 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском владелец агрессивной собаки выплатит моральную компенсацию покусанной девочке. Пес был на самовыгуле.