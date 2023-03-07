Более полусотни заявок поступило на участие в премии «Семья Ямала»

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Завершился прием заявок на участие в премии «Семья Ямала». В этом году за победу поборются 52 семьи со всего округа, большинство из которых - жители Салехарда и Губкинского.

Лауреатов премии будут определять в восьми номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная), «Преодоление», «Золотая семья года», «Спортивная семья года» и «Творческая семья года». Кстати, последних двух кандидатов выдвигают впервые.

- Новые номинации успешно дебютировали. Самой популярной в этом году стала «Творческая семья года», в которой представлено 11 семей, - сказала начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения региона Диана Саранчина.

Восемь победителей конкурсная комиссия определит до конца марта, их имена станут известны в мае на торжественной церемонии награждения, приуроченной к Международному дню семьи. Лауреаты получат 250 тысяч рублей. А лучшие в номинациях «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Золотая семья года» и «Династия года» представят округ во всероссийском конкурсе.