Еще девять лабытнангцев переедут в Тюмень по программе «Сотрудничество» Фото: Вера Зенина

Глава Лабытнанги Марина Трескова вручила девять жилищных сертификатов участникам программы «Сотрудничество». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Лабытнангцы, много лет отдавшие региону, готовятся к новосельям в Тюменской области. Там они будут жить в комфортных условиях и в более мягких климатических условиях, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что с этого года размер социальной выплаты значительно вырос. Приоритетное право на получение финансовой поддержки имеют жители аварийного фонда.

- Увеличена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на территории Тюменской области, которая используется при расчете сертификата. Сейчас она составляет 91 249 рублей. Это позволяет снизить собственные расходы в случае, если стоимость желаемого жилья превышает размер социальной выплаты, - рассказала специалист департамента строительства и жилищной политики региона Жанна Часовских.