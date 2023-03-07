Еще девять лабытнангцев переедут в Тюмень по программе «Сотрудничество»
Фото: Вера Зенина
Глава Лабытнанги Марина Трескова вручила девять жилищных сертификатов участникам программы «Сотрудничество». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- Лабытнангцы, много лет отдавшие региону, готовятся к новосельям в Тюменской области. Там они будут жить в комфортных условиях и в более мягких климатических условиях, - прокомментировали в мэрии.
Напоминаем, что с этого года размер социальной выплаты значительно вырос. Приоритетное право на получение финансовой поддержки имеют жители аварийного фонда.
- Увеличена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья на территории Тюменской области, которая используется при расчете сертификата. Сейчас она составляет 91 249 рублей. Это позволяет снизить собственные расходы в случае, если стоимость желаемого жилья превышает размер социальной выплаты, - рассказала специалист департамента строительства и жилищной политики региона Жанна Часовских.