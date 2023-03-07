В Ноябрьске откроется подростковый клуб, адаптированный под особенных детей

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске откроется подростковый клуб «Пространство», в котором также смогут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Всем, кому понадобится помощь, ее окажут социальные педагоги и психологи, - подчеркнул управленец.

Креативное пространство заработает уже в апреле. Оно расположится по улице Дзержинского, д. 19, в помещении, где раньше был офис управляющей компании.

Также в городе обновят клубы «Квартал», «Высокий полет» и «Шанс». Они станут современными, функциональными, яркими, выдержанными в едином стиле.

- Обновленные молодежные пространства должны понравится нашим подросткам.

Но, конечно же, яркие стены и самое современное оборудование не заменят главного - профессионализм наших специалистов, их интерес, внимательное и чуткое отношение к каждому ребенку. Важно, чтобы дети приходили сюда как домой, чувствовали себя востребованными и нужными, могли в комфортных условиях развиваться и общаться, - сказал Алексей Романов.