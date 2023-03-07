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НовостиПроисшествия7 марта 2023 0:00

На Ямале 7 марта 2023 года ожидается ветер до 15 м/с

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 7 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 7 марта

Погода на Ямале на 7 марта

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 7 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -28…-33 градуса, при натекании облачности -20...-25, по крайнему югу до -14. Днем -18…-23 градуса, местами -8...-13.

В Салехарде: ясно. Температура ночью -28 градусов, днем -22. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО