Жительницы Ямала получат в подарок на 8 Марта цветы и ювелирные украшения

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Специалисты МТС провели накануне 8 марта опрос среди жителей Ямала других регионов страны на тему того, какие подарки хотели бы получить женщины, и что им планируют подарить мужчины. Помог в этом сотовому оператору сервис МТС Исследования.

Как оказалось, представительницы слабого пола ожидают получить цветы и ювелирные украшения. А мужчины рассчитывают уложиться в 7 тысяч рублей.

Что женщины хотят на 8 марта?

Треть женщин рассказали, что хотели бы получить на праздник цветы, а 28% мечтают об ювелирных. На третьем месте - парфюмерия - о ней мечтают 18% опрошенных, еще 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты. Замыкает пятерку лидеров одежды и обуви - за эту идею подарка проголосовало 14% представительниц прекрасного пола.

В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки - 8%, крупная бытовая техника - 7% и гаджеты для лица и тела - 6%.

Что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта?

В целом, мужчины смогут исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных планируют преподнести своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия - 24% и парфюмерия - 23%. Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% - смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов - 11% - подарят своим женщинам мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.

Где планируют праздновать?

Больше половины опрошенных проведут 8 марта дома, поскольку это выходной день в середине недели. Кроме того, этот же вариант оказался самым желанным форматом празднования.

В идеале 39% мужчин хотели бы отправиться с партнершей в путешествие за границу или по России, но фактически отдых запланировали только 5%. Поведут свою даму в ресторан 19% мужчин, 10% пока не решили, куда отправятся в праздничный день, а 4% опрошенных уже присмотрели SPA или массаж.

25% женщин хотели бы отметить праздник в ресторане, но только 17% действительно планируют поход туда с партнером. Мечты и реальность, связанные с путешествиями, также разнятся. Отпраздновать 8 марта в путешествии по России хотели бы 17% женщин, а за границей - 15%. Но в итоге только 5% женщин поедут путешествовать по стране, выезд за рубеж на мартовский праздник россиянки не планируют.

Также 16% женщин мечтают 8 марта о совместном походе в SPA или на массаж, осуществить мечту надеются 3%. А 16% представительниц прекрасного пола уточнили, что им неважно, как отмечать праздник, главное, чтобы партнер был рядом.

Стоимость подарка

Также в опросе респондентов спросили о минимальной, оптимальной и максимальной сумме подарка на Международный женский день. В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от 7 000 рублей, а максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление, – 22 000 рублей. Минимальная цена, обозначенная женщинами, также начинается от 7 000, а вот максимальная стоимость немного другая - 24 000 рублей. В оптимальной стоимости подарка представители обоих полов сошлись, обозначив сумму в 15 000 рублей.

Помимо этого, большинство и мужчин - 70%, и женщин - 64% сошлись на мнении, что подарок на 8 марта должен быть сюрпризом.