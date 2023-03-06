В 2022 году ямальцы заплатили более 143 миллионов рублей за нарушения в лесах Фото: Вера Зенина

Ямальский департамент природных ресурсов и экологии округа в сотрудничестве с прокуратурой выявили более 300 нарушений в местных лесах за 2022 год.

- На сегодняшний день лесонарушителями уплачено штрафов и возмещено ущерба на сумму более 143 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Всего в ушедшем году лесные инспектора провели 122 мероприятия по надзору. В числе основных нарушений - порча почв, например, разливами нефти, случаи самовольного использования лесных участков, незаконная рубка деревьев и другие.

В отношении компаний, предпринимателей и частных лиц вынесено 294 постановления об административном наказании, выдано 13 предписаний об устранении нарушений, объявлено 45 предостережений о необходимости соблюдения закона. Были возбуждены и уголовные дела - 7 - о причинении ущерба лесному фонду. В настоящее время они находятся в производстве у правоохранительных органов.

В 2023 году проверочные мероприятия продолжатся. Лесные инспектора начнут выезжать на места, получив сообщение о возможных нарушениях. В связи с объявлением моратория плановые проверки проводиться не будут.