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НовостиЗдоровье6 марта 2023 9:23

На Ямале 6 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 43 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 марта 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 43 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 988.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 45 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 11 163 человека с COVID-19, госпитализировано 615 россиян. Всего в стране зарегистрирован 22 353 291 случай. Излечились от коронавируса 9 166 жителей, а 38 - скончались.