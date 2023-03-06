На Ямале 6 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 43 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 43 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 988.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 45 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 11 163 человека с COVID-19, госпитализировано 615 россиян. Всего в стране зарегистрирован 22 353 291 случай. Излечились от коронавируса 9 166 жителей, а 38 - скончались.