В Надыме прошли соревнования оленеводов на кубок губернатора Ямала

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В Надыме завершились XXVII Открытые традиционные соревнования на кубок губернатора Ямала. В них приняли участие 19 команд. Почти двести оленеводов доказывали свою ловкость и выносливость в восьми дисциплинах.

Состязания состоялись при поддержке «Газпромнефть-Заполярья» и «Газпромнефть-Ямала». Предприятия подготовили снегоходы в качестве призов для победителей национальных соревнований и гонок на оленьих упряжках.

- День оленевода объединяет людей со всех уголков региона, и мы рады, что сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера нам удается вместе с надежными друзьями и коллегами, - отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

- Поддержка коренных народов Севера, развитие культуры и традиционных отраслей хозяйствования - один из приоритетов социальной программы, которую мы реализуем в Надымском районе. С каждым годом День оленевода становится масштабнее и остается главным событием для жителей тундры и всех надымчан, помогающим сохранить самобытную национальную культуру, - подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Напомним, что в рамках программы «Родные города» предприятия на системной основе помогают представителям коренных малочисленных народов Севера в регионах деятельности. Тундровики получают как необходимую материальную помощь, так и содействие, например, в организации лечения и транспортировки к местам проживания.