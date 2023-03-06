Жителей Надымского района приглашают поучаствовать в опросах на портале «Госуслуги»

Фото: администрация Надымского района

Жители Надымского района могут принять участие сразу в четырех опросах, размещенных в разделе «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».

Предложенные темы максимально разнообразны: можно оставить мнение об образовательных организациях, благоустройстве населенных пунктов и реализации проектов инициативного бюджетирования.

Ссылки на опросы находятся на сайтах районной администрации и муниципальных учреждений. Найти их несложно - на главных страницах размещены виджеты «Решаем вместе» и «Мой выбор, мое будущее».

Чтобы присоединиться к опросам, необходимо нажать «Участвовать» и выбрать из выпавшего перечня вариантов подходящий.