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НовостиОбщество6 марта 2023 8:17

Жителей Надымского района приглашают поучаствовать в опросах на портале «Госуслуги»

Предложенные темы максимально разнообразны
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

Жители Надымского района могут принять участие сразу в четырех опросах, размещенных в разделе «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».

Предложенные темы максимально разнообразны: можно оставить мнение об образовательных организациях, благоустройстве населенных пунктов и реализации проектов инициативного бюджетирования.

Ссылки на опросы находятся на сайтах районной администрации и муниципальных учреждений. Найти их несложно - на главных страницах размещены виджеты «Решаем вместе» и «Мой выбор, мое будущее».

Чтобы присоединиться к опросам, необходимо нажать «Участвовать» и выбрать из выпавшего перечня вариантов подходящий.