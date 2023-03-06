Более 700 спортсменов съедутся на Ямал для участия во Всероссийских Арктических играх

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Ямал примет II Всероссийские Арктические игры. Участие в них примут более 700 юношей и девушек из северных широт страны старше 11 лет, сообщили в региональном департамент по физической культуре и спорту.

Арктические игры пройдут в Салехарде и Лабытнанги с 22 марта по 18 апреля. Спортсменам предстоит продемонстрировать свои таланты в девяти видах спорта: фигурное катание на коньках, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки, добавились - северное многоборье, спорт лиц с поражением ОДА (настольный теннис), волейбол, а также волейбол на снегу, соревнования по которому пройдут в рамках празднования Дня оленевода на берегу реки Полябта.

Соревнования по фигурному катанию пройдут по классификационным программам: КМС среди юниоров и юниорок, I спортивный разряд среди юношей и девушек. В команде Ямала - десять фигуристов из Салехарда, Надыма и Нового Уренгоя.

Соревнования по северному многоборью включены в программу впервые. Участники из Республики Коми, Красноярского края, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов будут бороться за звание лучшего в следующих дисциплинах: метание топора на дальность, прыжки через нарты, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами и комбинированная лыжная эстафета - этнобиатлон. Ямал представят восемь спортсменов из Салехарда, Аксарки и Яр-Сале.