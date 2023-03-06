Житель Салехарда незаконно наловил рыбы на 100 тысяч рублей

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В Приуральском районе осудили 39-летнего жителя Салехарда, обвиняемого в незаконной рыбалке. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину задержали в августе прошлого года на берегу реки Собтыеган - местом нереста сиговых видов рыб.

- Используя моторную лодку и связанные капроновые сети, он выловил 28 особей чира. Незаконную добычу подсудимый сложил в машину и направился в Салехард, где был остановлен уполномоченными должностными лицами, - прокомментировали в надзорном органе.

Таким образом мужчина причинил водным биологическим ресурсам ущерб, который превысил 101 тысячу рублей.

Учитывая позицию прокурора, суд признал мужчину виновным по п. «а, б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста и на миграционных путях к ним) и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Также у северянина конфисковали его лодку и обязали возместить нанесенный природе урон.