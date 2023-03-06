В Новом Уренгое осудят любителя пьяным буянить в кафе и нападать на полицейских

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В Новом Уренгое осудят 44-летнего местного жителя, любившего пьяным буянить в кафе и нападать на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Первая жалоба поступила на мужчину 16 декабря 2022 года. В тот вечер он, находясь в кафе на территории Коротчаево, устроил скандал и разбил стекло, после чего сотрудники вызвали полицию. В ответ на законные действия правоохранителей успокоиться, северянин оказал сопротивление, ударив одного из них кулаком в лицо.

Затем, в ночь на 24 декабря 2022 года, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из новоуренгойских кафе происходит драка. Прибывшие на вызов полицейские установили, что среди хулиганов есть уже известный им горожанин. Когда правоохранители доставили его в больницу для прохождения освидетельствования, он, не желая подчиняться, пнул одного из них.

В данный момент мужчина обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).