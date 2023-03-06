Власти Ноябрьска предоставили помещение мастерицам, которые шьют одежду для бойцов СВО

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские мастерицы, которые шьют одежду для участников спецоперации, переехали в новое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее с соответствующей просьбой к главе города Алексею Романову обратился руководитель фонда «Боевое единство». Заниматься пошивом «на дому» мастерицам было не очень удобно.

В новом помещении имеются четыре комнаты. В одной разместится раскроечная, во второй - швейная мастерская, еще одна предназначена для офиса фонда «Боевое единство».

Фото: администрация Ноябрьска

На средства фонда в мастерскую, которой дали название «Золотые ручки», купили профессиональную швейную машинку, вышивальную и оверлок.

Сейчас пошивом занимаются 14 женщин. Лишь единицы из них являются профессиональными швеями, некоторые - самоучки. Есть и те, кто шить не умеет, но очень сильно хотят помочь. Таких в ряды мастериц примут с удовольствием.

Ранее, благодаря труду горожанок, в зону СВО уже отправили 120 балаклав, 135 ковриков для сидения, 60 толстовок, 76 шапок со снудами и 2 тысячи повязок «свой-чужой».