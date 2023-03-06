Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На Ямале выдали первые 25 реабилитационных сертификатов участникам СВО. Его сумма составляет 120 тысяч рублей, потратить деньги можно на различного рода медицинские услуги.

- Обратиться за сертификатом могут мобилизованные, добровольцы, командированные военнослужащие и члены отряда «Барс». Сделать это можно в течение пяти лет после окончания участия в СВО, - рассказала директор регионального департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.

Для получению сертификата есть одно условие - гражданину необходимо подтвердить факт постоянного проживание на Ямале, либо наличие отметки о постановке на учет в военкомате на дату отправки на спецоперацию, либо факт прохождения службы в органах Росгвардии, ОВД РФ и других ведомствах.

Возможны два варианта реализации. Первый - северянин заключает договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг и обращается в соцзащиту за сертификатом, который покрывает стоимость планируемого лечения. В данном случае деньги будут переведены напрямую в учреждение. Второй - гражданин вправе обратиться за возмещением понесенных расходов в течение полугода после получения медицинских услуг.