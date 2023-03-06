В Ноябрьске водитель легковушки спровоцировал ДТП и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 5 марта на регулируемом перекрестке улиц 60 лет СССР - Республики в Ноябрьске.

- Около 15:38 водитель автомобиля «ВАЗ 21099» осуществил проезд на запрещающий (желтый) сигнал светофора, из-за чего столкнулся с автомобилем «Лада Веста», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В результате случившегося пострадал виновник аварии. Приехавшая на место бригада медиков доставила его в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начал года 1 049, в которых 2 человека погибли и 51 получил травмы, в том числе 3 ребенка.