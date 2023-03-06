Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе простились со Станиславом Максаровым, погибшим в СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

«Проводили в последний путь нашего земляка Станислава Максарова. Он погиб в зоне специальной военной операции, защищая страну и безопасность россиян. С героем простились с чувством глубокого уважения к его смелости и мужеству. Светлая память!» - написал управленец.

На защиту Родины Станислав был призван из Салехарда. Дома у него остались жена и двое детей.

Фото: Олег Попов, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что уроженец Шурышкарского района Федор Елескин погиб в спецоперации на Украине. Мужчина вступил в ряды добровольцев.