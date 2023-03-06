На Ямале 6 марта 2023 года столбики термометров вновь покажут -37 градусов

Погода на Ямале на 6 марта Фото: Вера Зенина

В понедельник, 6 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, западный 3-8 м/с. Температура ночью -32…-37 градусов, при натекании облачности до -27. Днем -17…-22 градуса, местами -7...-12.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -30 градусов, днем -22. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: