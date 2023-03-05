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НовостиЗдоровье5 марта 2023 8:57

На Ямале 5 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 92 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 марта 2023 года
Виктория Терина
На Ямале 5 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 92 человека

На Ямале 5 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 92 человека

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 945.

При этом выздоровели 53 северянина, всего выписаны по выздоровлению 152 096. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

На сегодня в России зафиксировано 22 328 569 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, на сегодня в России погибло уже 396 255 человек, вылечились от вируса 21 668 320 человек.