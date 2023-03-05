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НовостиПроисшествия5 марта 2023 3:08

На Ямале в ДТП между «Chery» и «Toyota» пострадал человек

Пассажира одной из иномарок госпитализировали
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За сутки на дорогах Ямала произошло 11 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы. Одна из аварий произошла на улице Зимняя, п. Коротчаево.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Chery» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Toyota». В результате ДТП пассажир автомобиля «Toyota» получил травмы и госпитализирован.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 1048 зарегистрированных ДТП, 2 человека погибли, 50 получили травмы, в их числе 3 ребенка.

В окружной Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.