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НовостиОбщество4 марта 2023 12:57

В Ноябрьске начали убирать новогодние украшения и демонтировать горки

Город готовится встретить весну
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске начали убирать новогодние украшения и демонтировать горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Уже сегодня рабочие приступили к демонтажу праздничных конструкций и горок, расположенных у пешеходного фонтана, - прокомментировали в мэрии.

По завершении работ все украшения упакуют и отправят на хранение до следующего года.

Напоминаем, что в этом году ноябрьский ледовый городок был посвящен главным достопримечательностям Санкт-Петербурга и Севастополя. Горожане могли увидеть каменные палаты, кремль и русскую избу, царь-колокол, царь-пушку, братину, большой самовар и прочее.

Ноябрьск - самый южный город Ямала, именно поэтому разбирать ледовый городок здесь начинают раньше всех.