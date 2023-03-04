Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске начали убирать новогодние украшения и демонтировать горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Уже сегодня рабочие приступили к демонтажу праздничных конструкций и горок, расположенных у пешеходного фонтана, - прокомментировали в мэрии.

По завершении работ все украшения упакуют и отправят на хранение до следующего года.

Напоминаем, что в этом году ноябрьский ледовый городок был посвящен главным достопримечательностям Санкт-Петербурга и Севастополя. Горожане могли увидеть каменные палаты, кремль и русскую избу, царь-колокол, царь-пушку, братину, большой самовар и прочее.

Ноябрьск - самый южный город Ямала, именно поэтому разбирать ледовый городок здесь начинают раньше всех.