На Ямале 4 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 79 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 79 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 853.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, выздоровели 78 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 14 049 человек с COVID-19, госпитализирован 1 571 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 328 569 случаев. Излечились от коронавируса 11 462 жителя, а 39 - скончались.