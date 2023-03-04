Маленьким ямальцам, чьи отцы участвуют в СВО, помогут сделать авторские открытки к 8 Марта

Фото: «Едина Россия», соцсети

Маленьким ямальцам, чьи отцы принимают участие в СВО, помогут сделать авторские открытки для мам и бабушек к 8 Марта. Информация об этом появилась на официальной странице регионального отделения партии «Едина Россия» в соцсети «ВКонтакте».

- Мы решили создать еще один повод для радости и семейного общения. Для каждой мамы любое теплое слово от своего ребенка - уже подарок, но, если оформить эту мысль в поздравительную открытку - это уже повод для гордости. Вообще, хочется отметить, не нужно ждать Международного женского дня, чтобы подарить открытки, еще раз обнять свою маму, бабушку, сестру или супругу, поцеловать ее или сказать ей, какая она замечательная. Дарите тепло близким как можно чаще, - сказала руководитель Волонтерского центра партии Анастасия Казанцева.

Творческие мастерские развернутся на базе штабов #МыВместе с 4 по 8 марта. Проведут мастер-классы педагоги дополнительного образования. Участие могут принять дети военнослужащих с 5 до 8 лет.

Записаться на участие в мастер-классе можно по номеру горячей линии «Единой России»: 8(34922)3-52-58. Там же можно уточнить и адрес площадки проведения.