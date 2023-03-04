Пуровский район будет сотрудничать с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья

Фото: Антон Колодин, соцсети

Пуровский район заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, расположенным в Тюмени. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Значимо, что укрепление наших общих целей происходит в Год педагога и наставника, а также Год знаний, объявленных Президентом РФ и губернатором Ямала. Это партнерство позволит нам расширить сетевое сотрудничество по кадровому и научно-инновационному обеспечению агропромышленного комплекса района, - сказал управленец.

Основная цель сотрудничества - организация площадок для стажировки, профессиональный обмен опытом и повышение компетентности педагогов.

- Для нас важно, чтобы дети кочевников и жителей национальных поселков, получив специальное образование, возвращались домой и продолжали дело своих родителей, - подчеркнул Антон Колодин.